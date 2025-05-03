"Мой район. Новости": трамваи поедут по проспекту Сахарова до площади трех вокзалов

Москвичи смогут быстрее добираться до административных учреждений и офисов в Красносельском районе. Новый трамвайный маршрут свяжет Чистые пруды и площадь трех вокзалов. Время в пути сократится в полтора раза.

Новая линия соединит существующие пути и даст старт трамвайным диаметрам – маршрутам № 3 и № 39, которые свяжут 19 районов столицы. Движение будет организовано на бесшумных и комфортных составах "Витязь–Москва" с климат-контролем. Работы на проспекте планируют завершить до конца года.

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