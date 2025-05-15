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15 мая, 19:30

Транспорт

Атмосферу 30-х годов воссоздали у станции метро "Сокольники " в Москве

Атмосферу 30-х годов воссоздали у станции метро "Сокольники " в Москве

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В честь 90-летия столичного метро возле станции "Сокольники" на один день воссоздали атмосферу 30-х годов. Там появились конные повозки, фотоателье и киоск "Союзпечать", в котором можно было бесплатно получить праздничные открытки.

Станция "Сокольники" – отправная точка истории Московского метрополитена. 15 мая 1935 года оттуда пошли первые поезда. Маршрут тянулся до "Парка культуры" с ответвлением до "Смоленской".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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