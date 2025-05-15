Заммэра Ликсутов рассказал, что делает московское метро самым надежным видом транспорта

В столице отмечается 90-летний юбилей метро. О том, что делает московскую подземку не только самым надежным, но и самым точным видом транспорта, рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, столичный метрополитен перевозит в рабочий день 8 миллионов 200 тысяч пассажиров. Заммэра отметил, что по этому показателю, как и по точности выполнения расписания, он является лучшим в мире и занимает эту позицию уже почти с 2010 года.

Большое интервью с Максимом Ликсутовым выйдет в четверг, 15 мая, в эфире телеканала Москва 24.

