Москвичам рассказали, как женщины участвуют в строительстве метро

В России сокращается список чисто мужских профессий. С этого года женщинам разрешили управлять экскаваторами, погрузчиками и машинами на поверхности шахт и разрезов. В Москве представительницы прекрасного пола уже давно работают в строительстве метро, в том числе там, где тоннели прокладывают горным способом.

О том, как женщины осваивают непростые профессии и как их поддерживают коллеги, расскажет Светлана Доброхотова в программе "Москва сегодня" в субботу, 8 марта.

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