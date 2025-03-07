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07 марта, 14:30

Общество

Москвичам рассказали, как женщины участвуют в строительстве метро

Москвичам рассказали, как женщины участвуют в строительстве метро

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В России сокращается список чисто мужских профессий. С этого года женщинам разрешили управлять экскаваторами, погрузчиками и машинами на поверхности шахт и разрезов. В Москве представительницы прекрасного пола уже давно работают в строительстве метро, в том числе там, где тоннели прокладывают горным способом.

О том, как женщины осваивают непростые профессии и как их поддерживают коллеги, расскажет Светлана Доброхотова в программе "Москва сегодня" в субботу, 8 марта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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