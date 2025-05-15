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15 мая, 13:15

Общество

Зрители Москвы 24 прислали кадры с историческим поездом в метро

Зрители Москвы 24 прислали кадры с историческим поездом в метро

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Телеканал Москва 24 запустил конкурс в честь 90-летия Московского метрополитена. Для участия можно прислать видео поездок в современных поездах или, например кадры с любимыми станциями и уголками подземки.

Зрители прислали видео со станции метро "Красносельская" Сокольнической линии. Очевидцы сняли, как мимо платформы проносятся вагоны исторического состава, полные пассажиров.

Видео можно прислать в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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