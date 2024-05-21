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21 мая, 16:52

Транспорт

Первая в России девушка – машинист "Ласточки" отправилась в рейс

Фото: телеграм-канал "Телеграмма РЖД"

Первая в России девушка-машинист Рузанна Коховец отправилась в дебютный рейс на скоростном поезде "Ласточка". Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

В РЖД отметили, что она провела свой первый рейс по маршруту Адлер – Роза Хутор – Адлер. При этом сменил девушку ее же супруг, который также является машинистом. Он поведет состав до станции Роза Хутор, заключили в РЖД.

Ранее стало известно, что перевозки пассажиров на частично беспилотном поезде начнутся на Московском центральном кольце летом 2024 года. В конце марта РЖД уже подвели промежуточные итоги испытаний электропоездов с четвертым уровнем автоматизации.

"Мой район. Новости": беспилотный поезд "Ласточка" представили в Москве

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