Улицы в центре Москвы перекроют 31 мая и 1 июня

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29 мая, 23:15

Транспорт

Спрос на железнодорожные билеты на юг России вырос на 20%

Спрос на железнодорожные билеты на юг России вырос на 20%

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Спрос на железнодорожные перевозки в южном направлении вырос почти на 20% по сравнению с прошлым годом. В условиях отсутствия авиасообщения с Крымом россияне пересели на поезда и автомобили. На трассе М-4 "Дон" в сторону Сочи и Новороссийска уже фиксируются километровые заторы.

Железнодорожные билеты раскупают в первые часы после открытия продаж. Отказ от самолетов происходит и на фоне частых отмен и переносов рейсов. Эксперты напоминают: страховка от невыезда не действует в случае отмены по не зависящим от авиаперевозчика причинам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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