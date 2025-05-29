Спрос на железнодорожные билеты на юг России вырос на 20%

Спрос на железнодорожные перевозки в южном направлении вырос почти на 20% по сравнению с прошлым годом. В условиях отсутствия авиасообщения с Крымом россияне пересели на поезда и автомобили. На трассе М-4 "Дон" в сторону Сочи и Новороссийска уже фиксируются километровые заторы.

Железнодорожные билеты раскупают в первые часы после открытия продаж. Отказ от самолетов происходит и на фоне частых отмен и переносов рейсов. Эксперты напоминают: страховка от невыезда не действует в случае отмены по не зависящим от авиаперевозчика причинам.

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