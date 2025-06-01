РИА Новости: власти Антальи не имеют информации о вспышке вируса Коксаки у туристов из РФ

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Власти турецкой Антальи не имеют информации о вспышке вируса Коксаки у российских туристов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление муниципалитета.

"Если бы была серьезная ситуация, отели в регионах сразу же сообщили нам об этом. Мы постоянно держим связь с ними (отелями. – Прим. ред.)", – говорится в сообщении.

В свою очередь, в минздраве Турции пообещали прояснить вопрос в ближайшее время.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что отдыхающие в Турции туристы из Москвы сообщили о вспышке вируса Коксаки в отеле Sunlight resort на юге страны. Утверждалось, что заболели якобы около 15 россиян.

Ранее посольство России на Шри-Ланке сообщило о том, что выявило самую активную вспышку лихорадки чикунгунья на острове за последние 20 лет. Вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян уточнял, что заболевание является сезонным для островов Индийского океана.

Роспотребнадзор взял на контроль сведения о лихорадке. Ведомство постоянно следит за численностью комаров-переносчиков инфекции в России.