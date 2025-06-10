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10 июня, 22:15

Туризм

Туроператор продал москвичам путевки в недостроенный отель в турецком Сиде

Туроператор продал москвичам путевки в недостроенный отель в турецком Сиде

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Туристы из Москвы пожаловались на то, что их разместили в гостиницах ниже классом вместо обещанного пятизвездочного комплекса в турецком Сиде. По прибытии оказалось, что отель все еще находится на стадии строительства. Несмотря на это, путевки на него продолжают продавать.

Туристы пытаются добиться компенсации, но туроператор, по их словам, игнорирует обращения. Юристы отмечают, что в таких случаях можно требовать возврата денег по закону о защите прав потребителей, в том числе через суд.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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