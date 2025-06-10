Несколько новых круизных лайнеров не выйдут на маршруты в эту навигацию. Эксперты полагали, что их запуск изменит цену на речные круизы.

Средняя цена десятидневного путешествия варьируется от 50 до 100 тысяч рублей. Однако сроки спуска на воду лайнеров изменились. В частности, люксовый четырехпалубный лайнер "Николай Жарков" теперь планируют сдать в конце 2025 года. Его строительство идет на нижегородском заводе "Красное Сормово".

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