Более 1,2 млн раз москвичи воспользовались подборкой "Подготовка к ЕГЭ" в МЭШ

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Столичные школьники и педагоги более 1,2 миллиона раз обратились к подборке "Подготовка к ЕГЭ" в библиотеке "Московской электронной школы" (МЭШ) за прошедший год. Это в два раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"МЭШ – это один из главных участников столичного образовательного процесса, который непрерывно обновляется и предлагает удобные и понятные инструменты обучения для школьников. В 2023 году для столичных старшеклассников был запущен сервис "Экзамены" в электронном дневнике, где собраны все материалы для успешной подготовки к ЕГЭ. В 2025 году ее востребованность выросла в 2 раза по сравнению с прошлым годом", – рассказала заммэра.

По ее словам, за прошедший год наиболее популярными среди учащихся оказались русский язык, профильная математика и информатика. Благодаря видеороликам, в которых педагоги разъясняют сложные темы, выпускники быстрее осваивают необходимые для сдачи экзамена разделы и учатся избегать распространенных ошибок.

Обратиться к материалам библиотеки можно на портале school.mos.ru и в мобильном приложении "Библиотека "МЭШ".

Также предусмотрена возможность занятий в группах, куда ученики отбираются по уровню знаний. Вплоть до 1 февраля 2026 года выпускники могут свободно корректировать набор предметов для сдачи на ЕГЭ, дополняя или сокращая список. По истечении срока правки удастся внести только после запроса в государственную экзаменационную комиссию.

Директор столичной школы № 338 имени героя Советского Союза А. Ф. Авдеева Дмитрий Плужников рассказал, что образовательное учреждение на данный момент оснащено всеми необходимыми технологиями и современными методиками для качественного обучения детей.

"При подготовке школьников к экзаменам мы используем разные инновационные методы, и один из них – выполнение заданий в МЭШ. Дети с удовольствием используют эту площадку: изучают материалы, загруженные для самостоятельной подготовки, и проходят тесты, подготовленные профессиональными педагогами. Это значительно влияет на уровень их подготовки – мы видим высокие результаты на пробных экзаменах", – рассказал он.

Учитель математики Анна Артемьева, преподающая в школе № 338, отметила, что МЭШ позволяет школьникам качественно отрабатывать задания разных типов при подготовке к экзаменам и выстраивать обучение с учетом уровня знаний.

По ее словам, платформа помогает отслеживать прогресс учеников, быстро видеть проблемные зоны и экономит время педагогов за счет автоматизированной проверки и удобной аналитики.

Похожего мнения придерживается и один из ее учеников Тимофей Деревцов. Он рассказал, что МЭШ упрощает подготовку к ЕГЭ благодаря единому приложению с заданиями, видеоматериалами и дополнительными курсами.

Он подчеркнул, что специальные сервисы, в том числе "Гиперматика", помогают отрабатывать ошибки, выбирать нужные темы и отслеживать результаты в формате ЕГЭ в удобное время.

"Московская электронная школа" – совместный проект столичных департамента образования и науки и департамента информационных технологий. Он появился в 2016 году.

Ранее в МЭШ появилась система геймификации, благодаря которой ученики 5–11-х классов смогут обменивать полученные за успехи в учебе цифровые звезды на виртуальные подарки. В настоящее время такая функция доступна в упражнениях по математике. Однако в дальнейшем число предметов будет увеличиваться.