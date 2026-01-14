14 января, 09:40Технологии
Цифровые подарки для учеников начальных классов появились в МЭШ
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Цифровые подарки появились в электронном дневнике "Московской электронной школы" (МЭШ) для учеников начальных классов. Об этом сообщила пресс-служба департамента образования и науки Москвы.
Теперь дети, которые учатся в 1–4-х классах, смогут получать виртуальные звезды за выполнение тестов из библиотеки МЭШ и обменивать их в специальном магазине на анимированные подарки. Всего юным школьникам доступно 49 призов – от плюшевого медведя и мороженого до футбольного мяча и розы.
На данный момент виртуальные звезды можно заработать за выполненные задания по математике. В скором времени количество предметов, благодаря которым можно будет получить звезды, будет увеличено. Подарки можно отправить друзьям из своего класса, школы и иных учреждений.
Ученики 5–11-х классов могли воспользоваться цифровыми подарками в МЭШ с ноября 2025 года. С этого момента школьники отправили друг другу примерно 700 тысяч призов.
Презенты были созданы на основе пожеланий детей. Подарки также можно коллекционировать. В будущем планируется разработка новых призов, в том числе тематических и праздничных.
