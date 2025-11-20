Форма поиска по сайту

20 ноября, 08:24

Общество

В МЭШ появился отдельный сервис для родителей дошкольников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В "Московской электронной школе" (МЭШ) создан сервис для родителей дошкольников. Об этом сообщает пресс-служба департамента образования и науки, передает сайт мэра и правительства столицы.

Благодаря данному ресурсу свыше 600 тысяч родителей дошкольников смогут получать важную информацию. В частности, в веб-версии электронного дневника на портале school.mos.ru созданы новые вкладки. Например, в разделе "Кружки" ребенка можно записать в секцию, подписав для этого договор в цифровом формате.

Во вкладке "Посещаемость" можно узнать, когда ребенок ходил в детсад. Кроме того, у родителей появится возможность самостоятельно отметить день, когда дошкольник может не прийти в учреждение. Нужно лишь будет указать причину отсутствия малыша.

Ознакомиться с информацией о воспитателях, графике работы и контактах учреждений родители могут в разделе "О детском саде".

Помимо этого, в приложении "Дневник МЭШ" созданы вкладки "Детский сад" с данными об учреждении и посещаемости ребенка, "Распорядок" с графиком кружков, а также раздел "Счета", который позволяет оплатить услуги детсада и секций.

Ранее в МЭШ появилась система геймификации, благодаря которой ученики 5–11-х классов смогут обменивать полученные за успехи в учебе цифровые звезды на виртуальные подарки. В настоящее время такая функция доступна лишь в упражнениях по математике. Однако в дальнейшем число предметов будет увеличиваться.

Сейчас в МЭШ существует 30 подарков, которые были созданы на основе пожеланий учеников. Их можно или коллекционировать, или отправлять друзьям. Среди презентов – сердце, кот МЭШик, машина, торт, мороженое, плюшевый медведь, бриллиантовое кольцо, сумка и часы.

Более 135 тысяч кружков и секций организованы для детей в Москве

