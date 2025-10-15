Информация о выездных мероприятиях школьников стала доступна в МЭШ

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Новая функция, благодаря которой родители могут получать информацию о выездных мероприятиях ребенка, появилась в электронном дневнике "Московской электронной школы" (МЭШ). Теперь там доступны запланированные события онлайн, передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на пресс-службу столичного департамента образования и науки.

Функцией можно воспользоваться в личном кабинете. Для этого нужно выбрать вкладку "Выездные мероприятия" и открыть раздел "Согласия". Здесь родители могут подробно узнать обо всех событиях, подтвердить или отказаться от участия. После того как они оформят разрешение, мероприятия появятся в едином расписании.

Также теперь родителям будут приходить уведомления в электронном дневнике и пуш-уведомления в приложении "Дневник МЭШ" о новых событиях.

Педагоги могут пользоваться данной функцией в электронном журнале. Около имени ученика будет появляться статус об ответе родителя относительно того или иного мероприятия. Это поможет эффективнее выстраивать коммуникацию с родителями школьников.

Ранее в МЭШ появились рекомендации профориентационных мероприятий для учащихся. Они создаются на основе предпочтительных отраслей, а также подходящих для школьников специальностей и колледжей, выявленных по результатам профориентационного тестирования.

После регистрации мероприятия отображаются в расписании электронного дневника. Родители смогут посмотреть все рекомендации для ребенка, список событий и историю их посещений.