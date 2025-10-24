Почти 360 тысяч цифровых справок об обучении оформили в МЭШ с начала года

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Около 360 тысяч цифровых справок об учебе были оформлены в "Московской электронной школе" (МЭШ) с начала текущего года. Об этом сообщила пресс-служба департамента образования и науки, передает портал мэра и правительства столицы.

Соответствующий документ, как правило, требуют на работе родителей, при покупке льготных билетов на поезда, а также для получения скидок в музеях, театрах и других учреждениях. Ранее его выдавали только при личном обращении в школу.

Однако платформа избавила родителей от этой необходимости, поскольку теперь заказать справку можно онлайн в веб-версии электронного дневника в личном кабинете на school.mos.ru. Для этого в разделе "Дети" в блоке "Обучение" нужно нажать кнопку "Заказать справку об обучении". Запрос обрабатывается в течение трех минут, после чего документ становится доступен для скачивания.

Также документ можно оформить в мобильном приложении "Дневник МЭШ". Услуга доступна в разделе "Профиль" во вкладке "Справки об обучении".

В случае необходимости родители могут получить и бумажную версию справки, ее изготовление занимает три рабочих дня. Уведомление о готовности поступает в веб-версии электронного дневника или в пуш-уведомлении в мобильном приложении.

Все ранее оформленные справки хранятся в архиве, где можно ознакомиться с документами, выданными в текущем учебном году, и отфильтровать их по дате и статусу запроса.

Немногим ранее в МЭШ появилась еще одна функция для родителей, позволяющая получать информацию о выездных мероприятиях ребенка. Теперь запланированные события доступны онлайн.

Функцию можно найти в личном кабинете во вкладке "Выездные мероприятия" в разделе "Согласия". Родители могут подтверждать или отказываться от участия, после чего мероприятия появляются в расписании.

Уведомления о новых событиях будут приходить в электронном дневнике и приложении "Дневник МЭШ". Педагоги также смогут видеть статус ответа родителей в электронном журнале.

