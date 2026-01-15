Свыше 3,3 млн анализов качества воды провели в Москве в 2025 году

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

Свыше 3,3 миллиона исследований качества воды провели специалисты комплекса городского хозяйства в Москве в 2025 году. Об этом заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, состояние воды в столице анализируется по 200 биологическим и физико-химическим показателям. При этом за качеством воды следят на всем пути ее движения – на водоисточнике, станциях водоподготовки и в распределительной сети. Бирюков отметил, что она полностью соответствует всем нормативам.

Заммэра добавил, что в столице каждый день потребляется около 3 миллионов воды. Всего в городе проложено примерно 13 тысяч километров водопроводных сетей. Бирюков напомнил о необходимости постоянного контроля этой сложной системы для того, чтобы изменить параметры при необходимости.

Изменения основных показателей состава воды непрерывно отслеживаются технологичными приборами, которые передают информацию в единую систему. Это помогает специалистам оперативно принимать решения по корректировке технологических режимов очистки.

Бирюков отметил, что в столице есть свыше 500 автоматических приборов контроля. Все данные с них поступают в систему социально-гигиенического мониторинга Москвы.

Ранее стало известно, что специалисты построили и реконструировали 120 километров сетей водоснабжения и более 85 километров канализации. Работы проходили во всех административных округах Москвы. Во время ремонта и капремонта коммуникаций применяли новейшие технологии и оборудование.

