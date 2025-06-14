Россия приостановила полеты над странами Ближнего Востока из-за обострения конфликта

Росавиация запретила полеты российских авиакомпаний над Израилем, Ираном, а также Ираком и Иорданией. Ограничения действуют почти две недели. Из-за изменения маршрутов часть рейсов была отменена, другие летают в обход – через территорию Пакистана. В результате меры затронули тысячи российских туристов.

Эксперты отмечают, что большинство маршрутов в ОАЭ, Катар и Бахрейн проходили через иранское воздушное пространство, теперь авиакомпаниям приходится перестраивать логистику. Несмотря на это, в туристической отрасли не прогнозируют роста цен. Посольство России в Тель-Авиве рекомендует воздержаться от поездок в Иран и Израиль.

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