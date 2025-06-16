Посольство России заявило об эвакуации 313 человек из Ирана

Фото: ТАСС/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

В субботу и воскресенье, 14–15 июня, при содействии посольств России в Иране и в Азербайджане с иранской территории были эвакуированы 313 человек. Об этом сообщила пресс-служба российской дипмиссии в Тегеране.

Уточняется, что 14 июня государственную границу между Ираном и Азербайджаном через погранпереход "Астара" пересекла первая группа в составе 88 человек. Туда вошла и съемочная группа режиссера Федора Бондарчука. На следующий день были эвакуированы еще 225 человек, в числе которых были также дети.

"Речь идет о членах семей сотрудников российских загранучреждений, артистах Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского и других российских гражданах", – отметили в посольстве.

Там также уточнили, что, помимо россиян, в составе эвакуированных групп были граждане Беларуси, Сербии, Узбекистана и Таджикистана.

Иран закрыл свое воздушное пространство из-за обострения конфликта с Израилем, которое возникло после атаки последнего на военные объекты страны, в том числе на завод по обогащению урана. Исламская Республика нанесла ответные удары.

Россия сохраняет готовность при необходимости оказать посреднические услуги в разрешении ирано-израильского конфликта, подчеркивал позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также обращал внимание, что Москва осуждает действия, приведшие к такой опасной эскалации.