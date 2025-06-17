Силы ПВО сбили девять беспилотников в Тверской области

Фото: министерство обороны РФ

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в общей сумме девять украинских беспилотников в Тверской области. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства региона.

Шесть дронов были сбиты в небе над Тверью, остальные три – в районе Конаковского округа. В результате воздушной атаки никто из мирных жителей не пострадал.

Вечером 16 июня два человека погибли в результате удара украинского беспилотника по частному сектору Кременной в ЛНР. Одним из погибших был несовершеннолетний юноша 2008 года рождения.

Этим же вечером средства ПВО уничтожили 51 украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области. В результате очередного удара ВСУ пострадал один мирный житель в селе Нижнее Березово-Второе.