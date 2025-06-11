Шесть жителей Белгородской области ранены из-за атаки FPV-дрона

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Шесть мирных жителей города Шебекино в Белгородской области получили ранения из-за атаки вражеского FPV-дрона по одному из предприятий, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на телеграм-канал главы региона Вячеслава Гладкова.

"Мужчина и две женщины получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения, еще три женщины – баротравмы", – отметил он.

Все раненые были госпитализированы в Шебекинскую ЦРБ. Им уже оказывают всю необходимую медпомощь. Кроме того, из-за атаки БПЛА одно из зданий предприятия получило повреждения фасада и остекления.

За прошедшую ночь, 11 июня, российские средства противовоздушной обороны сбили 32 украинских беспилотника над несколькими регионами России. 16 из них удалось ликвидировать в Воронежской области, еще 8 – в Курской и 5 – в Тамбовской. Также 2 дрона были сбиты в воздухе над Ростовской областью и один над Черным морем возле берега Крыма.

До этого вражеский дрон атаковал здание заправки в Белгороде. В результате погибла одна женщина, а еще четверо, мужчина и трое женщин, получили ранения. Пострадавших госпитализировали в городскую больницу № 2, их состояние оценивалось как средней тяжести.

