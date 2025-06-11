ПВО сбила 32 БПЛА над регионами России минувшей ночью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 32 украинских беспилотника над несколькими регионами России минувшей ночью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Попытки ударов были зафиксированы в период с 20:00 вторника, 10 июня, до 07:00 среды, 11-го числа, уточнили в оборонном ведомстве.

В частности, 16 дронов самолетного типа сбили в Воронежской области, 8 – в Курской и 5 – в Тамбовской. Еще 2 беспилотника уничтожили в воздушном пространстве Ростовской области и 1 – над акваторией Черного моря у побережья Крыма.

В результате падения одного из сбитых БПЛА в Котовске Тамбовской области произошел пожар, который оперативно потушили пожарные. Врио губернатора региона Евгений Первышов заявил, что получает все доклады от главы города Алексея Плахотникова, МЧС и силовых структур.

В свою очередь, после отражения нападения на Воронежскую область не было зафиксировано разрушений, также никто не пострадал. Однако в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.