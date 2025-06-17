Два человека погибли при ударе украинского беспилотника в ЛНР

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Два человека погибли в результате удара украинского беспилотника по частному сектору Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР). О происшествии сообщили в телеграм-канале правительства региона.

В момент атаки мирные жители были во дворе жилого дома. Уточняется, что одним из погибших был несовершеннолетний юноша 2008 года рождения.

Вечером 16 июня силы ПВО также уничтожили 51 украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области. Пострадал один мирный житель в селе Нижнее Березово-Второе.

Ранее средства ПВО ликвидировали несколько беспилотников в небе над Ставропольским краем. Падение обломков было зафиксировано в промзоне Невинномысска. В результате произошедшего один человек пострадал.