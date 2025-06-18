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18 июня, 07:15

Политика

Жириновский в 2019 году предполагал ирано-израильские атаки и вмешательство США

Жириновский в 2019 году предполагал ирано-израильские атаки и вмешательство США

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После нового обострения между Израилем и Ираном вновь начали вспоминать высказывания политика Владимира Жириновского. В 2019 году он предполагал израильские авиаудары по иранским объектам, ответные атаки и вмешательство США. Сейчас его слова цитируют как возможные прогнозы, совпавшие с реальностью.

Некоторые аналитики также обращают внимание на обложки журнала The Economist, в которых, как считают конспирологи, зашифрованы сценарии будущего. Философы и математики напоминают о 36-летних исторических циклах и символичности 2025 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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