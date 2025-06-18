Израиль сообщил об эвакуации около 3,8 тыс человек из-за обстрелов Ирана

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Около 3 800 человек были вынуждены эвакуироваться из своих домов из-за ракетных обстрелов со стороны Ирана, сообщает советник офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман.

"С момента начала операции: (со стороны Ирана. – Прим. ред.) выпущено около 400 баллистических ракет, запущены сотни беспилотников, зафиксированы примерно 40 мест падения боеприпасов", – заявил он в своем телеграм-канале.

Были ранены 804 человека, из которых 8 получили тяжелые ранения, 41 – травмы средней тяжести, а 755 – легкие ранения. Число погибших составляет 24 человека.

При этом российское посольство в Израиле еще раз призвало россиян покинуть Израиль до нормализации обстановки. Это можно сделать через пограничные переходы на израильско-египетской и израильско-иорданской границе. В частности, по данным Тель-Авива, погранпереход "Менахем Бегин/Таба" на границе с Египтом работает круглосуточно.

Конфликт между Израилем и Ираном резко обострился 13 июня, когда Тель-Авив ударил по иранским военным объектам. В ответ Тегеран нанес удары по израильской территории.

Позже глава генштаба вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави призвал жителей израильских Тель-Авива и Хайфы покинуть города. Сообщалось, что иранские силы в ночь на 18 июня фактически установили полный контроль над воздушным пространством Израиля.

