Пять человек погибли при пожаре в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пять человек погибли в результате пожара в жилом доме в подмосковном Королеве. О происшествии сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Возгорание произошло в одной из квартир на четвертом этаже. Сотрудникам МЧС удалось спасти из огня по трехколенной лестнице одну женщину, а также эвакуировать с соседних этажей троих детей. Тем не менее при пожаре скончались трое взрослых и двое детей 7 и 4 лет.

Спустя время огнеборцы потушили пожар площадью 30 квадратных метров. На месте происшествия работают дознаватели МЧС, причина пожара устанавливается.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту гибели пяти детей на пожаре в жилом доме в Орехово-Зуеве. Самому младшему из них было два месяца, старшему –17 лет. Мать детей с ожогами была доставлена в городскую больницу.

После ликвидации пожара следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия. Уголовное дело заведено по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".