Магазин загорелся на первом этаже жилого дома в подмосковном Красногорске

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Магазин загорелся на первом этаже 8-этажного жилого дома в подмосковном Красногорске, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

Прибывшим пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Из подъезда дома было эвакуировано 50 человек, из них 15 детей. Общая площадь пожара составила 80 квадратных метров.

В ликвидации пожара задействовано 18 сотрудников МЧС и четыре единицы спецтехники.

Ранее свыше 300 пациентов и 170 сотрудников были эвакуированы из Главного клинического госпиталя МВД РФ, расположенного на северо-западе Москвы из-за задымления. Причиной стало короткое замыкание, произошедшее в подвале учреждения.

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности заведено по факту возгорания на судне во Владивостоке. Пожар произошел на судне "Ориентал Дисковерер". По предварительной версии, он начался в столовой.