ТАСС: почти 500 человек эвакуированы из госпиталя МВД РФ на северо-западе Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Более 300 пациентов и 170 сотрудников были эвакуированы из Главного клинического госпиталя МВД РФ, расположенного на северо-западе Москвы. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в оперативных службах.

Как уточнил собеседник агентства, причиной стало короткое замыкание, произошедшее в подвале учреждения.

В настоящее время на месте ЧП работают пожарные. Здание частично обесточено.

Ранее эвакуация прошла в находящейся на юго-западе столицы гостинице "Салют". Там на улицу были выведены около 200 постояльцев из-за пожара, произошедшего в лифтовом холле на 17-м этаже здания. Пламя потушили до прибытия пожарных. Никто не пострадал.

До этого еще порядка 200 человек были эвакуированы из бизнес-центра Technopark Plaza по причине короткого замыкания. Его обнаружили на 14-м этаже дома 10 на улице Андропова. Горения за ним не последовало. Также в оперативные службы не поступала информация о пострадавших.