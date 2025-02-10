Около 200 человек эвакуированы из столичного бизнес-центра из-за короткого замыкания

Фото: plaza-technopark.ru

Порядка 200 человек эвакуированы из бизнес-центра Technopark Plaza в Москве из-за короткого замыкания, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Уточняется, что замыкание произошло на 14-м этаже дома 10 на улице Андропова. Горения за ним не последовало.

Также информация о пострадавших не поступала в оперативные службы.

Ранее огнеборцы ликвидировали пожар в кафе на территории столичного парка "Сокольники". В телеграм-каналах сообщалось, что из-за пожара на территории парка "Сокольники" произошло задымление. В свою очередь, очевидцы заявили, что слышали два хлопка, после чего из здания пошел дым.

Оперативные службы сообщали, что кафе горит по всей площади, также частично обрушилась кровля, однако о пострадавших информация не поступала. Возгорание охватило 200 квадратных метров, позже его локализовали, а открытое горение ликвидировали.