Посетителей Эйфелевой башни эвакуировали из-за короткого замыкания

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Посетителей и сотрудников Эйфелевой башни эвакуировали из-за короткого замыкания в электропроводке лифта между вторым этажом и смотровой площадкой на вершине объекта. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Общество по эксплуатации башни (SETE).

"Посетители были вне опасности", – уточнили в SETE.

На данный момент пожарные и технический персонал башни занимаются выяснением причин произошедшего. По данным телеканала, башня откроется для посетителей в течение дня после этого инцидента.

Ранее полиция задержала мужчину, который пытался залезть на Эйфелеву башню в Париже по стальным конструкциям. Злоумышленника заметили, когда он находился между первым и вторым этажами высотки.

На время задержания Эйфелева башня была оцеплена силами полиции.

