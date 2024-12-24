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24 декабря, 15:42

Происшествия

Посетителей Эйфелевой башни эвакуировали из-за короткого замыкания

Фото: 123RF/william87

Посетителей и сотрудников Эйфелевой башни эвакуировали из-за короткого замыкания в электропроводке лифта между вторым этажом и смотровой площадкой на вершине объекта. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Общество по эксплуатации башни (SETE).

"Посетители были вне опасности", – уточнили в SETE.

На данный момент пожарные и технический персонал башни занимаются выяснением причин произошедшего. По данным телеканала, башня откроется для посетителей в течение дня после этого инцидента.

Ранее полиция задержала мужчину, который пытался залезть на Эйфелеву башню в Париже по стальным конструкциям. Злоумышленника заметили, когда он находился между первым и вторым этажами высотки.

На время задержания Эйфелева башня была оцеплена силами полиции.

В Париже эвакуировали посетителей Эйфелевой башни из-за угрозы взрыва

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