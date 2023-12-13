Эксперты назвали туристические очереди у Эйфелевой башни худшими в мире – СМИ

Фото: 123RF/chrisroll

Очереди туристов к Эйфелевой башне в Париже названы самыми худшими по сравнению с другими достопримечательностями мира, сообщает газета Figaro со ссылкой на исследование экспертов.

Уточняется, что именно это место чаще всего упоминают иностранные туристы на одном из сайтов для путешественников, отмечая длинные очереди. Также в тройку самых длинных очередей среди более сотни популярных достопримечательностей вошли колесо обозрения London Eye и римский Колизей.

Среди достопримечательных мест Франции самыми критикуемыми стали местный Диснейленд, Лувр и Версальский дворец, уточнили аналитики.

Ранее стало известно, что оргкомитет летних Олимпийских игр рассматривает возможность установки олимпийского огня на Эйфелевой башне. Пока неясно, будет ли пламя находиться на башне во время всей Олимпиады или только на церемонии открытия.

Однако пока технически установить огонь на вершине башни невозможно, так как там располагаются громоотвод и антенны. По данным одного из источников, этот проект рассматривают уже 2 года.

Летние ОИ будут проходить в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Цены в гостиницах Парижа подняли в несколько раз