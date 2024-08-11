Полиция задержала мужчину, пытавшегося залезть на Эйфелеву башню

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В Париже полиция задержала мужчину, который пытался залезть на Эйфелеву башню по стальным конструкциям. Об этом сообщает BFMTV.

Как отмечает телеканал, мужчина был задержан "за опасное поведение".

Мужчину обнаружили, когда он находился между первым и вторым этажами башни. В настоящее время устанавливаются мотивы его поведения.

По информации BFMTV, на время задержания Эйфелева башня была оцеплена силами полиции.

В июне на Эйфелевой башне установили олимпийские кольца. Экспозиция представляет собой конструкцию весом 30 тонн, шириной 29 метров и высотой 15 метров. Она больше олимпийских колец, установленных на лондонском Тауэре в 2012 году.