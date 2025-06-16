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16 июня, 18:15

Происшествия

Новости регионов: в Забайкальском крае за неделю ликвидировано 27 пожаров

Новости регионов: в Забайкальском крае за неделю ликвидировано 27 пожаров

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В Забайкальском крае за неделю ликвидировано 27 пожаров. Огонь охватил 375 тысяч гектаров. Его тушат Авиалесоохрана и наземные лесные службы. Работают пожарные парашютисты и десантники. Они применяют взрывной способ прокладки минерализованных полос. Кроме того, специалисты искусственно вызывают дожди с борта самолета-зондировщика Ан-26 "Циклон".

В горных районах Сочи выпал снег. Температура воздуха там опустилась до плюс 1 градуса. На побережье также прошел сильнейший ливень. Из-за этого затопило сразу несколько районов. Реки вышли из берегов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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