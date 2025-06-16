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Новости

16 июня, 12:15

Происшествия

Россиян эвакуируют из Израиля при необходимости

Россиян эвакуируют из Израиля при необходимости

На Варшавском шоссе загорелся автомобиль такси

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Air Arabia возобновит полеты между ОАЭ и Россией с 16 июня

Тысячи россиян не могут вылететь с Ближнего Востока из-за перебоев в авиасообщении

Эвакуация из Израиля будет организована при необходимости, пока россияне могут покинуть страну самостоятельно. Об этом сообщил посол.

В результате атак с территории Ирана за три дня в Израиле погибли 24 человека, почти 600 пострадали.

Тем временем более двух тысяч россиян оказались в затруднительном положении в ОАЭ – они не могут вылететь домой из-за отмены рейсов. По последним данным, перелеты авиакомпании Air Arabia в Россию приостановлены как минимум до 20 июня. Некоторые туристы ждут эвакуации в предоставленных отелях, вылеты обещают начать 17 июня.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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