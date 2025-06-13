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Новости

13 июня, 09:30

Регионы

Новости регионов: ураган с порывами до 40 м/с обрушился на Дагестан и Чечню

Новости регионов: ураган с порывами до 40 м/с обрушился на Дагестан и Чечню

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Сильнейший ураган прошел ночью над Дагестаном и Чечней. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду – стихия срывала крыши с домов, валила деревья, обрывала линии электропередач. В Каспийске рядом со стадионом рухнула сцена, в Махачкале деревья и металлические конструкции повредили машины во дворах.

Ливень в Челябинске привел к локальному подтоплению улиц – по колено в воде шли пешеходы, автомобили частично ушли под воду. Водителей заранее предупреждали об опасности, однако часть из них все равно выехала на дороги. В регионе действует штормовое предупреждение – синоптики ожидают град и усиление ветра до 25 метров в секунду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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