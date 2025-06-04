Новости регионов: Челябинск затопило после сильных дождей

Челябинск затопило после сильных дождей. В городе образовались пробки. Автомобили и автобусы с трудом передвигаются по улицам. В некоторых домах залило подвалы.

В Забайкалье, где не прекращаются пожары, огонь подбирается к поселку Дарасун. На его окраине горят склоны сопок. Туда прибывает пожарная техника, а также группы волонтеров, которые участвуют в тушении. Сейчас в регионе пожарами охвачен почти миллион гектаров леса.

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