Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 июня, 07:45

Происшествия

Новости регионов: Челябинск затопило после сильных дождей

Новости регионов: Челябинск затопило после сильных дождей

Новости мира: власти трех провинций в Канаде объявили эвакуацию из-за лесных пожаров

Крупный пожар в частном секторе в Мытищах ликвидирован

Авиакосмический салон МАКС перенесен на 2026 год

Движение по трассе в Курской области восстановлено

Крупный пожар вспыхнул в подмосковных Мытищах

"Московский патруль": организатор группы черных риелторов приговорен к 23 годам тюрьмы

"Московский патруль": правоохранители выясняют детали массового ДТП на МКАД

"Московский патруль": полиция задержала коллекторов, вынуждавших людей покинуть жилье

"Московский патруль": в шестиклассника несколько раз выстрелили в столице

Челябинск затопило после сильных дождей. В городе образовались пробки. Автомобили и автобусы с трудом передвигаются по улицам. В некоторых домах залило подвалы.

В Забайкалье, где не прекращаются пожары, огонь подбирается к поселку Дарасун. На его окраине горят склоны сопок. Туда прибывает пожарная техника, а также группы волонтеров, которые участвуют в тушении. Сейчас в регионе пожарами охвачен почти миллион гектаров леса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпогодапожаррегионывидеоЕгор БедуляДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика