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01 июня, 09:15

Происшествия

Жильцы дома в Ховрине переплатили за электричество около 4 млн рублей

Жильцы дома в Ховрине переплатили за электричество около 4 млн рублей

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Жители многоэтажки на улице Беломорской в районе Ховрино пожаловались на резкое повышение платежей за содержание общего имущества. По их словам, за последние полгода счета за электроэнергию выросли в 10 раз. Общая переплата, по подсчетам, составила около 4 миллионов рублей.

В перерасходе электроэнергии жильцы заподозрили арендаторов коммерческого помещения на первом этаже. По мнению жителей, там может находиться майнинговая ферма. В управляющей компании заявили, что в помещении расположен сервисный центр, а техника не подключена. Тем не менее, люди утверждают, что за полгода общедомовое потребление электричества увеличилось на 40%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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