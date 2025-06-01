РЖД частично меняют расписание некоторых поездов после ЧП в Брянской области

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Для перевозки пассажиров поезда №86 Климов – Москва, который сошел с рельсов в Брянской области, назначен резервный поезд №902 Брянск – Москва, который проследует по маршруту и с остановками пострадавшего поезда. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Также поезд №489 Анапа – Минск проследует измененным маршрутом от станции Брянск через станции Смоленск, Красное с возвращением на основной маршрут на станции Гомель 1 июня.

Поезд №85 Москва – Климов проследует сокращенным маршрутом до станции Брянск с дальнейшей перевозкой пассажиров автотранспортом.

В компании отметили, что пригородные поезда будут следовать укороченными маршрутами. Сотрудники РЖД делают все возможное для восстановления движения поездов.

Автомобильный мост обрушился на пассажирский поезд сообщением Климов – Москва в Брянской области вечером в субботу, 31 мая. В момент ДТП по нему ехал грузовой автомобиль.

По предварительной информации, в результате ЧП погибли 7 человек, еще 35 получили травмы, том числе трое детей. Одного ребенка санавиация доставляет в Москву.

На Киевском вокзале Москвы пассажирам окажут помощь московские врачи и психологи. Для этого были подготовлены дополнительные силы Московской Скорой помощи.