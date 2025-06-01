Количество пострадавших при аварии в Брянской области выросло до 35 человек

Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура

Количество пострадавших в ДТП в Брянской области увеличилось до 35 человек. Об этом сообщает глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Богомаз сообщил, что дополнительно к медикам обратились еще пять человек. На данный момент в результате происшествия, семеро погибших, еще 35 пострадавших с травмами различной степени тяжести, в том числе трое детей. Одного ребенка санавиация доставляет в Москву.

Автомобильный мост обрушился на пассажирский поезд сообщением Климов – Москва в Брянской области вечером в субботу, 31 мая. В момент ЧП по нему ехал грузовой автомобиль.

Сход пассажирского поезда произошел в результате незаконного вмешательства в работу транспорта, об этом заявили в Московской железной дороги. По факту повреждения железнодорожной инфраструктуры Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку. На месте происшествия находится транспортный прокурор региона Константин Толмачев.

Пассажиров поезда отправят в Москву сформированным резервным составом. На Киевском вокзале им окажут помощь московские врачи и психологи. Для этого были подготовлены дополнительные силы Московской Скорой помощи.