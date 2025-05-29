Запрет на майнинг в течение всего года будет введен в Бурятии и Забайкалье

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Круглогодичный запрет майнинга криптовалют в скором времени введут в Бурятии и Забайкальском крае. Об этом на заседании правительства РФ сообщил министр энергетики Сергей Цивилев.

Он напомнил, что в дефицитных энергорайонах – Юго-Восточной части Сибири – был введен временный запрет на осенне-зимний период.

"По итогам этого периода этот запрет будет введен до 2031 года. В Иркутской области уже введен", – сказал он.

В 2024 году правительство утвердило список регионов, где вплоть до 2031 года действует запрет на майнинг. В перечень попали Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня и новые регионы России.

Кроме того, сообщалось, что запрет на майнинг могут ввести в Пензенской области, северной части Карелии и части Хакасии. Однако Минэнерго России не уточняло, каким будет запрет.