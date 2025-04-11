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11 апреля, 10:15

Происшествия

Проливные дожди и грозы в Индии унесли жизни более 70 человек

Проливные дожди и грозы в Индии унесли жизни более 70 человек

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В нескольких районах Индии прошли проливные дожди с грозами и ураганным ветром. Больше всего пострадал штат Бихар, где погибли свыше 70 человек. Большинство из них были фермерами и находились на полях во время удара стихии.

Сильный ветер сносил деревья и разрушал стены зданий. В других округах также есть пострадавшие. Местные власти сообщают о многочисленных разрушениях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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