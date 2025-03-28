Более 30 ядовитых змей прибыли в Московский зоопарк из ЮАР

В феврале в Московский зоопарк из ЮАР прибыли 38 ядовитых змей. Среди них – черная и зеленая мамба, щитковая кобра и бумсланги, говорится в телеграм-канале зоосада.

Некоторые виды оказались в Московском зоопарке в первый раз. Например, кротовая змея, коралловый аспид, хвостатая и южноафриканская горная гадюка. Все пресмыкающиеся в данный момент живут во внутренних помещениях "Террариума" под постоянным наблюдением специалистов. На экспозиции они смогут появиться только после успешной и подтвержденной адаптации.

Все змеи получают тщательно разработанный рацион, который был сформирован с учетом потребностей каждого вида, отметила директор зоосада Светлана Акулова. По ее словам, террариумы также созданы под каждую отдельную группу змей, чтобы предусмотреть их потребности в параметрах окружающей среды.

В зоопарке пояснили, что новые пресмыкающиеся позволят расширить генетическое разнообразие в резервных популяциях этих видов. Невозможно переоценить значимость создания и расширения генетического резерва, в особенности по отношению к африканским гадюкам, а также необходимость отработки методик по содержанию и разведению, созданию искусственных популяций в целом.

Ранее участники проекта "Активный гражданин" выбрали имя самцу альпаки из Московского зоопарка. Его решили назвать Зефиром. За этот вариант проголосовали 43% москвичей. Еще 17% участников хотели назвать животное Пачей, 12% – Альбертом.