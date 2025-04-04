Al Masry Al Youm: Затонувший в Египте батискаф не сталкивался с препятствиями

Фото: sindbadsubmarines.com

Батискаф с российскими туристами на борту, потерпевший крушение у берегов египетской Хургады, не сталкивался с чем-либо перед катастрофой. Об этом пишет газета Al Masry Al Youm со ссылкой на доклад о причинах и обстоятельствах крушения.

"Первоначальная проверка подтвердила, что батискаф не подвергался прямому столкновению. Результаты были подробно проанализированы в окончательном отчете, переданном генеральной прокуратуре", – уточняется в сообщении.

Капитан судна в беседе с газетой заявил, что у батискафа не было запасного капитана, поэтому на пути от берега до морской платформы им управляли несколько водолазов. Он считает, что системы судна были испорчены еще перед отправкой в рейс. Техническая комиссия, в свою очередь, не нашла трещин на корпусе.

Туристический батискаф "Синдбад" затонул в водах Красного моря 27 марта. Всего на его борту было 45 россиян, шестеро из них погибли, включая двоих детей. Также в результате трагедии умер гражданин Египта.

СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц. По версии следователей, причиной крушения стало столкновение с рифом. Однако очевидцы считают, что батискаф затонул из-за погружения с открытыми люками.

