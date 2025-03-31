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31 марта, 14:03

Происшествия

В больнице Хургады остается один ребенок, пострадавший при крушении батискафа

Фото: ТАСС/Mark Malak

Один ребенок остается в больнице египетской Хургады после крушения батискафа, сообщил генконсул РФ Виктор Воропаев.

"Остальные пострадавшие уже выписаны", – цитирует его ТАСС.

Туристический батискаф "Синдбад" затонул 27 марта в водах Красного моря. Всего на его борту было 45 россиян, шестеро из них погибли, включая двоих несовершеннолетних. Также в результате трагедии умер один гражданин Египта.

Российский СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц.

По версии СКР, причиной крушения стало столкновение с рифом. Однако очевидцы утверждают, что батискаф затонул из-за погружения с открытыми люками.

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