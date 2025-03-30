Капитан затонувшего в Египте батискафа заявил, что покинул судно последним

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Капитан батискафа, потерпевшего крушение у берегов египетской Хургады в Красном море, заявил, что покинул его последним. Об этом сообщает портал Al-Masry al-Youm.

По словам адвоката капитана, его подзащитный еще до инцидента неоднократно заявлял своему руководству о необходимости провести техосмотр батискафа и увеличить численность экипажа. Однако его слова остались без внимания.

Крушение батискафа "Синдбад", на котором должна была проводиться экскурсия по осмотру кораллового рифа, произошло 27 марта. Всего на его борту находилось 45 россиян, шестеро из них погибли, в том числе двое несовершеннолетних. Кроме того, в результате инцидента скончался один гражданин Египта.

По данным местных властей, в больницах с различными травмами находятся 29 человек.

Российские следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц. По версии СК, причиной крушения стало столкновение с рифом.

В Хургаде уже начался процесс репатриации тел россиян, погибших при крушении батискафа на египетском курорте.