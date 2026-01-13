Форма поиска по сайту

13 января, 14:31

Общество
Эксперт Лоикова назвала репетиторство лучшим вариантом удаленки для пенсионеров

HR-специалист назвала лучшие варианты удаленной работы для пенсионеров

Фото: 123RF.com/moonsafarii

Пенсионеры могут зарабатывать удаленно с помощью онлайн-репетиторства, наставничества и продаж хендмейд-изделий. Об этом Москве 24 рассказала независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.

По ее словам, в России активно развивается тема вовлечения людей старшего возраста в удаленную работу, и такой тренд будет все больше распространяться.

Лоикова отметила, что сейчас спектр возможностей для работы на удаленке считается достаточно широким. Такой формат позволяет трудиться в свободном графике и, например, параллельно заниматься лечением, уходом за внуками, а также, например, проживать на даче, подчеркнула эксперт.

Выигрывают прежде всего те пенсионеры, которые имеют многолетний профессиональный опыт. Например, очень большим спросом сейчас пользуется онлайн-репетиторство, то есть преподавание школьных предметов, иностранных языков, особенно редких, а также музыкальные уроки.
Зулия Лоикова
независимый HR-эксперт

Также востребовано наставничество в удаленном формате, при котором опытный специалист передает свои профессиональные знания молодым коллегам. Здесь могут успешно работать любые грамотные работники: юристы, бухгалтеры, экономисты, инженеры, педагоги, архитекторы, HR-специалисты и так далее.

По мнению эксперта, также популярна работа с текстовой информацией: копирайтинг, рерайтинг, переводы, написание статей и постов для соцсетей. Но здесь требуется соответствующий уровень грамотности.

"Зарабатывать удаленно получится и у тех, кто занимается рукоделием, что очень популярно. Можно продавать свои изделия через соцсети, на маркетплейсах и ярмарках мастеров. Также есть компании, которые выкупают у мастериц хендмейд-изделия", – отметила она.

Эксперт посоветовала не забывать и о современных возможностях обучения. К примеру, в интернете есть как платные, так и бесплатные курсы. К тому же для людей старшего возраста проводят уроки в центрах занятости населения.

Ранее клинический психолог Станислав Самбурский рассказал, что незанятость на пенсии становится большой проблемой, поскольку некоторые начинают "списывать" себя. При этом в любом возрасте обязательно необходима структура жизни и регулярные задачи, в противном случае мозг уходит в режим простоя.

Трошина Любовь

обществоэксклюзив

