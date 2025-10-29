Эксперт Хайдер: копить на пенсию проще всего в период с 35 до 45 лет

Большинство россиян задумываются о том, как будут жить на пенсии, рассказали аналитики. Как накопить на достойную старость и в каком возрасте стоит начать это делать, разбиралась Москва 24.

Счастливая пенсия

О жизни на пенсии задумываются 70% россиян, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на опрос одного из негосударственных пенсионных фондов.

В исследовании приняли участие более трех тысяч жителей страны. Половина из них уверены, что, когда уйдут на пенсию, будут путешествовать. Примерно столько же опрошенных хочет заниматься любимым хобби. При этом 37% участников больше всего желает просто отдыхать в любом месте и любым способом, потому что очень устали за период трудовой деятельности. Заниматься воспитанием внуков на пенсии готовы 31%. Еще меньше желающих работать в это время на даче – 26%, а 8% планируют устроить свою личную жизнь, отметили аналитики.

Также у россиян поинтересовались, с кем бы они хотели пожить в период своего серебряного возраста. В итоге 88% россиян отметили, что не хотели бы провести это время в одиночестве. Из них 60% планируют прожить его со второй половиной, почти 10% – с внуками и правнуками, 8% – с питомцами, 5% – с подругой или компаньоном. При этом ни один человек не сказал, что предпочел бы переехать в пансионат, подчеркнули авторы исследования.

Кроме того, по мнению 76% опрошенных, для счастливой жизни на пенсии важно иметь финансовую свободу и определенный набор благ. В их числе – качественная медицина (66,2%), регулярные путешествия (44,2%) и проживание в местности с хорошим климатом (27%). Еще 18% опрошенных посчитали важным посещение театров, музеев и выставок, а 9% выбрали качественное питание в кафе и ресторанах.

Вклад на перспективу

Чем раньше человек озаботится целью накопить на достойную пенсию и начнет инвестировать, тем лучше, рассказала Москве 24 независимый финансовый советник, бизнес-коуч Анна Карпычева.

"Капитализация процентов будет увеличивать итоговую сумму. Чем дольше это будет продолжаться, тем значительнее она получится", – считает эксперт.





Анна Карпычева независимый финансовый советник, бизнес-коуч По статистике, лучше всего инфляцию прикрывают инвестиции в фондовый рынок. Но здесь важно тщательно изучать предлагаемые инструменты и вкладывать только в то, с чем удалось разобраться и понять, как это работает. А самое главное, не надо пытаться спекулировать на акциях: большинство таких историй заканчивается убытками и потерей денег.

Начинать инвестировать можно с любой суммы, даже если это тысяча рублей. Главное, делать это регулярно: при длительных сроках даже небольшие вложения в конечном итоге превращаются в достаточно крупные капиталы, подчеркнула Карпычева. При этом она посоветовала по максимуму использовать все предлагаемые государством налоговое льготы, так как сэкономленное можно также отложить на накопления к пенсии.

"Например, кроме популярных налоговых вычетов на лечение, обучение, стоит обратить внимание на возможность получать вычет на взнос при использовании индивидуального инвестиционного счета. Так можно получать налоговый вычет до 52 тысяч рублей в год", – отметила эксперт.

В свою очередь, инвестиционный советник, финансовый и налоговый консультант Юлия Хайдер отметила в разговоре с Москвой 24, что в раннем возрасте бывает достаточно сложно копить на пенсию.

"Психологи проводили исследование в попытках выяснить причину такого поведения. Оказалось, мозг воспринимает того, кем мы станем через 30–40 лет, как другого человека, не нас самих. Поэтому так сложно забрать у себя деньги, чтобы поделиться ими с кем-то "незнакомым", – пояснила специалист.

В этой связи начинать откладывать на пенсию проще примерно с 35 до 45 лет. До этого люди, как правило, только становятся в профессии, мало что откладывают и часто используют "кредитное плечо", отметила эксперт.

Первым же делом Хайдер посоветовала накопить подушку безопасности, которая должна быть равна шести обязательным ежемесячным тратам. Только после можно задуматься о накоплении средств к пенсии. Начать же этот процесс надо с изучения инструментов, которые дадут возможность сохранить капитал от последствий инфляции, подчеркнула эксперт.





Юлия Хайдер инвестиционный советник, финансовый и налоговый консультант Например, можно использовать программу долгосрочных сбережений. В этом случае нельзя будет воспользоваться средствами более 15 лет, но зато государство будет софинансировать вложения. Доходность по этим активам на горизонте 15 лет будет составлять от 8 до 13% годовых.

"При этом предполагаемая инфляция на горизонте несколько лет – не выше 8% годовых. То есть доходность при таком инвестировании может быть выше инфляции", – добавила консультант.

Что касается размера регулярно откладываемой суммы, эксперт посоветовала устанавливать ее в пределах 10% от дохода. Когда она больше, мозг может начать противиться, так как человек забирает у себя слишком много ресурсов. В итоге наступит хандра, и есть риск быстрее потратить свои деньги, не успевая что-то отложить на потом, предупредила специалист.

