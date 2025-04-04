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04 апреля, 07:45

Происшествия

На север штата Мичиган обрушился ледяной шторм

На север штата Мичиган обрушился ледяной шторм

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Сильнейший ледяной шторм прошел на севере американского штата Мичиган. Стихия повалила тысячи деревьев, повредила линии электропередачи и заблокировала дороги. Под тяжестью наледи не выдержали даже металлические опоры.

По словам специалистов, шторм нанес серьезный урон экосистеме региона. В некоторых районах изменился ландшафт, а отдельные виды животных исчезли из привычных мест обитания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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