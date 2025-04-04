04 апреля, 07:45Происшествия
На север штата Мичиган обрушился ледяной шторм
Сильнейший ледяной шторм прошел на севере американского штата Мичиган. Стихия повалила тысячи деревьев, повредила линии электропередачи и заблокировала дороги. Под тяжестью наледи не выдержали даже металлические опоры.
По словам специалистов, шторм нанес серьезный урон экосистеме региона. В некоторых районах изменился ландшафт, а отдельные виды животных исчезли из привычных мест обитания.
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