РСТ сравнил ситуацию с туристами в ОАЭ с "почти эвакуацией"

Российский союз туриндустрии (РСТ) назвал ситуацию с туристами, застрявшими в ОАЭ, "почти эвакуацией". Многие россияне оказались в затруднительном положении, потому что летели транзитом из Таиланда, Мальдив, Индии и других стран.

Из Ирана через территорию Азербайджана уже эвакуировали 313 россиян, среди них – ученые, съемочная группа и музыканты Большого симфонического оркестра. Посольство РФ в Израиле рекомендует гражданам срочно покинуть страну и использовать пограничный переход с Египтом.

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