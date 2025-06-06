Новости регионов: авиация МЧС сбросила 440 тонн воды на очаги пожаров в Забайкалье

Авиация МЧС сбросила 440 тонн воды на очаги пожаров в Забайкалье. Там горит лесной массив недалеко от Читы. На месте работают самолеты и вертолеты спасателей. Пока пламя удается сдержать. Помогает наземная группировка МЧС. Еще около 100 сотрудников экстренных служб защищают от огня село Сыпчегур.

Полиция Карачаево-Черкесии задержала трех водителей, которые устроили аварию. Это сняли очевидцы на поселковой дороге. Мужчины намеренно таранили машины друг друга. Один из задержанных также стрелял из свето-шумового пистолета. Оружие у них забрали, а машины отогнали на спецстоянку, на нарушителей составили протоколы.

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