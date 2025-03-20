SHOT: модель с переломами рук, ног и позвоночника найдена на дороге в Дубае

Фото: телеграм-канал SHOT

На обочине дороги в Дубае была найдена не выходившая на связь 8 дней 20-летняя модель Мария Ковальчук. У нее имеются переломы рук, ног и позвоночника, сообщает телеграм-канал SHOT.

По мнению родственников девушки, она могла попасть в сексуальное рабство. Ковальчук пропала после вечеринки у шейха, успев рассказать матери, что отправится в отель к пригласившим ее незнакомцам. По словам женщины, голос ее дочери при этом был растерянным.

Девушку удалось найти вечером 19 марта. Сейчас она находится в больнице в критическом состоянии, ей уже сделали четыре операции. Модель не может двигаться и только шевелит губами.

По данным SHOT, на подобные вечеринки "у шейхов", за присутствие на которых можно заработать от 500 долларов, активно зовут моделей до 23 лет из стран СНГ. При этом к девушкам выставляется ряд требований, к примеру, их рост должен быть не ниже 160 сантиметров, девушки должны иметь подтянутое телосложение, чистую кожу и умеренный ботокс для "натуральной красоты".

Отмечается, что зачастую девушки после таких вечеринок попадают в рабство, обычно это оказываются русскоязычные девушки из России и других стран СНГ.

В конце сентября 2024 года в Сочи пропала обладательница самых больших губ из Книги рекордов Гиннесса Кристина Рэй. Девушка потратила четыре тысячи фунтов на сотню косметологических инъекций. К ее поискам подключался поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт". Спустя время, в октябре, тело Рэй было найдено в сочинском коллекторе.